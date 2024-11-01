NYT: Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю

Удар, імовірно, відбудеться вже після президентських виборів у США, пише видання

Алі Хаменеї (Фото: Handout Handout/EPA)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 28 жовтня наказав Вищій раді національної безпеки підготувати план удару у відповідь на атаку Ізраїлю. Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на трьох неназваних іранських посадовців.

Вони розповіли, що Хаменеї ухвалив таке рішення після того, як ознайомився зі звітом старшого військового командування про ступінь шкоди, завданої спроможностям Ірану з виробництва ракет і системам протиповітряної оборони навколо Тегерана, критичній енергетичній інфраструктурі та головному порту на півдні.

Як заявив Хаменеї, масштаби ізраїльської атаки, а також кількість жертв (загинули щонайменше четверо військових) надто великі, щоб їх ігнорувати, і якщо Тегеран не відповість, це означатиме, що він визнав поразку.

Співрозмовники також додали, що військові командири готують список із десятків військових цілей на території Ізраїлю. Сам удар, ймовірно, відбудеться вже після президентських виборів у США.

Причиною тому є стурбованість Ірану, що сплеск напруженості на Близькому Сході може "зіграти на руку" кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу.