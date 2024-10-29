WSJ: Ізраїль знищив в Ірані усі С-300, які були основою його ППО

Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час атаки 26 жовтня

С-300 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Під час повітряних ударів по військових об’єктах в Ірані 26 жовтня ізраїльська авіація знищила три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які були ключовим елементом системи протиповітряної оборони країни. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб Ізраїлю та США.

Вони розповіли, що системи ППО Ірану російського виробництва перехопили "небагато" ракет, які Ізраїль запустив зі 100 реактивних винищувачів. Серед втрат Ірану під час ударів були його три системи С-300. Четвертий комплекс був знищений раніше цього року.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), один із комплексів С-300 був розміщений біля тегеранського аеропорту, інші два захищали енергетичні об'єкти, зокрема нафтовий порт, нафтопереробний завод і газове родовище.

Втрата С-300 залишає іранську інфраструктуру вразливою перед ракетними ударами, оскільки сучасніші системи С-400 Росія не може передати Ірану через їх використання у війні в Україні.

Журналісти зазначили, що цей епізод, разом зі знищенням кількох російських комплексів C-300 українською армією під час бойових дій в Україні та успішними ударами українців по ЗРК С-400, завдає серйозної шкоди репутації російської оборонної індустрії.

Видання цитує аналітиків, які стверджують, що традиційні клієнти російського військово-промислового комплексу, ймовірно, шукатимуть альтернативних постачальників озброєнь. Зокрема, їх можуть зацікавити виробники зброї з Південної Кореї, Ізраїлю, США та Китаю.