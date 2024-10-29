WSJ: Израиль уничтожил в Иране все С-300, которые были основой его ПВО

Три из четырех комплексов, поставленных Россией Ирану, были уничтожены во время атаки 26 октября

С-300 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Во время воздушных ударов по военным объектам в Иране 26 октября израильская авиация уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые являлись ключевым элементом системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц Израиля и США.

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Они рассказали, что системы ПВО Ирана российского производства перехватили "немного" ракет, которые Израиль запустил из 100 реактивных истребителей. Среди потерь Ирана во время ударов были три системы С-300. Четвертый комплекс был уничтожен раньше в этом году.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), один из комплексов С-300 был расположен возле тегеранского аэропорта, остальные два защищали энергетические объекты, в том числе нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и газовое месторождение.

Потеря С-300 оставляет иранскую инфраструктуру уязвимой перед ракетными ударами, поскольку более современные системы С-400 Россия не может передать Ирану из-за их использования в войне в Украине.

Журналисты отметили, что этот эпизод, вместе с уничтожением нескольких российских комплексов C-300 украинской армией во время боевых действий в Украине и успешными ударами украинцев по ЗРК С-400, наносит серьезный ущерб репутации российской оборонной индустрии.

Издание цитирует аналитиков, утверждающих, что традиционные клиенты российского военно-промышленного комплекса, вероятно, будут искать альтернативных поставщиков вооружений. В частности, их могут заинтересовать производители оружия из Южной Кореи, Израиля, США и Китая.