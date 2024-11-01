NYT: Верховный лидер Ирана приказал подготовить удар по Израилю

Удар, предположительно, произойдет уже после президентских выборов в США, пишет издание

Али Хаменеи (Фото: Handout Handout/EPA)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 28 октября приказал Высшему совету национальной безопасности подготовить план ответного удара на атаку Израиля. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на троих неназванных иранских чиновников.

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Они рассказали, что Хаменеи принял такое решение после того, как ознакомился с отчетом старшего военного командования о степени ущерба, нанесенного возможностям Ирана по производству ракет и системам противовоздушной обороны вокруг Тегерана, критической энергетической инфраструктуре и главному порту на юге.

Как заявил Хаменеи, масштабы израильской атаки, а также количество жертв (погибли по меньшей мере четыре военных) слишком велики, чтобы их игнорировать, и если Тегеран не ответит, это будет означать, что он признал поражение.

Собеседники также добавили, что военные командиры готовят список из десятков военных целей на территории Израиля. Сам удар, предположительно, произойдет уже после президентских выборов в США.

Причиной тому является обеспокоенность Ирана, что всплеск напряженности на Ближнем Востоке может "сыграть на руку" кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу.