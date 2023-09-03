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У Петербурзі горить нафтобаза – росЗМІ поширюють відео з полум'ям і стовпом диму видео

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 12:40
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У російському місті Санкт-Петербург відбувається масштабна пожежа на нафтобазі, повідомляють ресурси окупантів. Відео та фото з місця ширяться у мережі.

Пожежа відбулась на нафтобазі "Ручьи" у місті, пише росЗМІ Astra.

МНС окупантів заявило про пожежу в ангарі у Красногвардійському районі міста.

За їхніми даними, горить весь ангар площею 80 на 10 метрів.

На першому відео оператор перебуває досить близько до пожежі, видно великий стовп чорного диму та полум'я.

Ще одне відео, на якому видно масштаби стовпа диму від пожежі:

Поки не відомо, що стало причиною займання.

Третє відео, поряд з пожежею:

На ньому оператор каже і показує, що поряд з полум'ям знаходяться склади, трохи далі стоять будинки та заправка.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

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Артем Джеріпа
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