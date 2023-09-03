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В Петербурге горит нефтебаза – росСМИ распространяют видео с пламенем и столбом дыма видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 12:40
Петербург Нафтобаза
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В российском городе Санкт-Петербург происходит масштабный пожар на нефтебазе, сообщают ресурсы оккупантов. Видео и фото с места распространяются по сети.

Пожар произошел на нефтебазе "Ручьи" в городе, пишет росСМИ Astra.

МЧС оккупантов заявило о пожаре в ангаре в Красногвардейском районе города.

По их данным горит весь ангар площадью 80 на 10 метров.

На первом видео оператор находится достаточно близко к пожару, виден большой столб черного дыма и пламя.

Еще одно видео, на котором видны масштабы столба дыма от пожара:

Пока не известно, что стало причиной возгорания.

Третье видео, рядом с пожаром:

На нем оператор говорит и показывает, что рядом с пламенем находятся склады, чуть дальше стоят дома и заправка.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

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Артём Джерипа
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санкт-петербургнефтебазапожарросСМИ
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