В российском городе Санкт-Петербург происходит масштабный пожар на нефтебазе, сообщают ресурсы оккупантов. Видео и фото с места распространяются по сети.
Пожар произошел на нефтебазе "Ручьи" в городе, пишет росСМИ Astra.
МЧС оккупантов заявило о пожаре в ангаре в Красногвардейском районе города.
По их данным горит весь ангар площадью 80 на 10 метров.
На первом видео оператор находится достаточно близко к пожару, виден большой столб черного дыма и пламя.
Еще одно видео, на котором видны масштабы столба дыма от пожара:
Пока не известно, что стало причиной возгорания.
Третье видео, рядом с пожаром:
На нем оператор говорит и показывает, что рядом с пламенем находятся склады, чуть дальше стоят дома и заправка.
Пока нет возможности проверить эту информацию.
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