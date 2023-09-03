В российском городе Санкт-Петербург происходит масштабный пожар на нефтебазе, сообщают ресурсы оккупантов. Видео и фото с места распространяются по сети.

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Пожар произошел на нефтебазе "Ручьи" в городе, пишет росСМИ Astra.

МЧС оккупантов заявило о пожаре в ангаре в Красногвардейском районе города.

По их данным горит весь ангар площадью 80 на 10 метров.

На первом видео оператор находится достаточно близко к пожару, виден большой столб черного дыма и пламя.

Еще одно видео, на котором видны масштабы столба дыма от пожара:

Пока не известно, что стало причиной возгорания.

Третье видео, рядом с пожаром:

На нем оператор говорит и показывает, что рядом с пламенем находятся склады, чуть дальше стоят дома и заправка.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Ночью 4 мая 2023 года в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Впоследствии появилось видео момента атаки и взрыва.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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