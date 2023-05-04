Ночью в Краснодарском крае России загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод – видео

Ночью 4 мая в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Он сообщил, что в поселке Ильское на нефтеперерабатывающем заводе загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Пожар на Ильском НПЗ распространился на площади 400 квадратных метров, его тушили более 150 человек.
По данным росСМИ, пожар произошел в результате попадания беспилотника.
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