В интернете появилось видео, которое заявлено, как момент взрыва на Ильском нефтезаводе в Краснодраском крае России. Соответствующая запись распространяется на Telegram-каналах.

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Как отмечается, на видео зафиксирован момент атаки беспилотников на Ильский НПЗ.

LIGA.net не имеет возможности верифицировать это видео.

По данным росСМИ, нефтезавод на Кубани атаковали четыре БПЛА – один рухнул, не достигнув цели, три других взорвались и разрушили один резервуар с топливом и устроили пожар в другом.

Ночью 4 мая в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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Наталія Медведєва

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