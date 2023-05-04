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Пожар на Ильском нефтезаводе в России. Появились кадры момента атаки и взрыва – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 11:11
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В интернете появилось видео, которое заявлено, как момент взрыва на Ильском нефтезаводе в Краснодраском крае России. Соответствующая запись распространяется на Telegram-каналах.

Как отмечается, на видео зафиксирован момент атаки беспилотников на Ильский НПЗ.

LIGA.net не имеет возможности верифицировать это видео.

По данным росСМИ, нефтезавод на Кубани атаковали четыре БПЛА – один рухнул, не достигнув цели, три других взорвались и разрушили один резервуар с топливом и устроили пожар в другом.

  • Ночью 4 мая в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.
  • Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района.
  • 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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Наталія Медведєва
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