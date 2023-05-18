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Зеленський після військового кабінету: Бригади оборони головні стратегічні завдання виконали видео

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18.05.2023, 21:10
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський ввечері 18 травня провів засідання військового кабінету. Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

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Український лідер розповів, що військовий кабінет, – це "особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави". 

За словами Зеленського, на засіданні були командувачі ключових напрямків фронту, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Генштаб, розвідка та ті, хто відповідає за безпеку.

"Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці", – зазначив президент.

Він додав, що пріоритети цього тижня, наступного і найближчого часу загалом - додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя.

"І це буде", – коротко підсумував глава української держави.

  • 14 травня 2023 року Зеленський підкреслив, що вірить в успіх контрнаступу, до якого готуються Сили оборони.
  • 15 травня президент заявив, що для початку контрнаступу Україні потрібно ще трохи часу.

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Олег Васьків
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Володимир Зеленськийвійнавійськовий кабінет
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