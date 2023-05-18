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Зеленский после военного кабинета: Бригады обороны главные стратегические задачи выполнили видео

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18.05.2023, 21:10
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский вечером 18 мая провел заседание военного кабинета. Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

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Украинский лидер рассказал, что военный кабинет – это "особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства".

По словам Зеленского, на заседании были командующие ключевыми направлениями фронта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Генштаб, разведка и те, кто отвечает за безопасность.

"Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских – Воздушные силы – молодцы", – отметил президент.

Он добавил, что приоритеты на эту неделю, следующую и ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

"И это будет", – коротко подытожил глава украинского государства.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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Владимир Зеленскийвойнавоенный кабинет
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