Президент Владимир Зеленский вечером 18 мая провел заседание военного кабинета. Об этом он сообщил во время своего видеообращения.
Украинский лидер рассказал, что военный кабинет – это "особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства".
По словам Зеленского, на заседании были командующие ключевыми направлениями фронта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Генштаб, разведка и те, кто отвечает за безопасность.
"Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских – Воздушные силы – молодцы", – отметил президент.
Он добавил, что приоритеты на эту неделю, следующую и ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.
"И это будет", – коротко подытожил глава украинского государства.
Новость дополняется...
Комментарии