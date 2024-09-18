Зеленський, Порошенко чи Кучма. Хто найкращий президент-дипломат — інтервʼю з останнім послом у РФ
- Хто з президентів України був найкращим дипломатом?
- Чому США боялися незалежності України і чи бояться досі?
- Головним лобістом вступу України в НАТО був Леонід Кучма?
- Хто з українських депутатів приїжджав до Москви напередодні окупації Криму?
- Як російська агентура працювала у Відні за часів президента Віктора Ющенка?
- І чи шкодить зовнішній політиці України Андрій Єрмак?
Інсайди від дипломата, який працював за каденції всіх президентів України. Гість нового випуску на Youtube-каналі LIGA.net — Володимир Єльченко. Останній посол України у Росії. Двічі постійний представник України при ООН. Був послом України у США та Австрії. Свідчив у суді за справою президента-втікача Януковича.
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