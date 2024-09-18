  • Хто з президентів України був найкращим дипломатом? 
  • Чому США боялися незалежності України і чи бояться досі?
  • Головним лобістом вступу України в НАТО був Леонід Кучма?
  • Хто з українських депутатів приїжджав до Москви напередодні окупації Криму?
  • Як російська агентура працювала у Відні за часів президента Віктора Ющенка?
  • І чи шкодить зовнішній політиці України Андрій Єрмак?

Інсайди від дипломата, який працював за каденції всіх президентів України. Гість нового випуску на Youtube-каналі LIGA.netВолодимир Єльченко. Останній посол України у Росії. Двічі постійний представник України при ООН. Був послом України у США та Австрії. Свідчив у суді за справою президента-втікача Януковича.

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