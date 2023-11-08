У мережі з'явилося відео нібито використаних в Україні пускових контейнерів зенітно-ракетного комплексу SAMP-T. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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На відео можна помітити використані транспортно-пускові контейнери франко-італійського комплексу, які залишилися після бойової роботи.

Оператор розмовляє українською мовою та стверджує, що ракети системи важать набагато менше, ніж боєприпаси для радянського комплексу С-300.

"Ракета – бомба", – оцінив військовий роботу комплексу.



Увага! На відео є ненормативна лексика.

LIGA.net звернулася по коментар до командування Повітряних сил, оскільки офіційно про прибуття SAMP-T в Україну не повідомлялося, — речник ПС Юрій Ігнат підтвердив, що ЗРК стоїть на бойовому чергуванні.

У червні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що SAMP-T стали на бойове чергування в Україні. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував це, сказавши, що йому "нічого про це не відомо".

У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням щодо постачання системи ППО SAMP-T.

4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.

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