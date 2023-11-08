RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З'явилось відео пускових контейнерів SAMP-T в Україні. ЗСУ підтвердили, що ЗРК прибув видео

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 10:54
Пускові контейнери SAMP-T
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

У мережі з'явилося відео нібито використаних в Україні пускових контейнерів зенітно-ракетного комплексу SAMP-T. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

На відео можна помітити використані транспортно-пускові контейнери франко-італійського комплексу, які залишилися після бойової роботи.
Оператор розмовляє українською мовою та стверджує, що ракети системи важать набагато менше, ніж боєприпаси для радянського комплексу С-300.
"Ракета – бомба", – оцінив військовий роботу комплексу.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

LIGA.net звернулася по коментар до командування Повітряних сил, оскільки офіційно про прибуття SAMP-T в Україну не повідомлялося, — речник ПС Юрій Ігнат підтвердив, що ЗРК стоїть на бойовому чергуванні.

  • У червні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що SAMP-T стали на бойове чергування в Україні. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував це, сказавши, що йому "нічого про це не відомо".
  • У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням щодо постачання системи ППО SAMP-T.
  • 4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.

Читайте також: Не лише SAMP/T. Італія передає Україні додаткові системи ППО

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаповітряні силиппоSAMP-T

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 