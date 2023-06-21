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Макрон заявив, що SAMP-T вже нібито захищає небо України. ЗСУ: У нас немає такої інформації

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21.06.2023, 13:21
Макрон заявив, що SAMP-T вже нібито захищає небо України. ЗСУ: У нас немає такої інформації - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про постановку на бойове чергування системи протиракетної оборони SAMP-T. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Раніше Макрон під час виступу в Парижі сказав, що SAMP-T була доставлена і вже працює в Україні.

"Я радий мати можливість оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійська SAMP-T зараз розгорнута і працює в Україні, де вона захищає ключові об'єкти та життя людей", — сказав Макрон.

Ігнат заявив, що нічого не знає про це, коментуючи слова французького лідера.

"Мені нічого про це не відомо", — заявив речник ПС, не підтверджуючи прибуття SAMP-T в Україну.

Офіційно повідомляти про прибуття та постановку на бойове чергування західних озброєнь уповноважені президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

ДОВІДКА. SAMP-T – це наземна система "земля-повітря". Її можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вона здатна вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та у понад 100 км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).
  • У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням про постачання системи ППО SAMP-T.
  • 4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.

Читайте також: Не лише SAMP/T. Італія передає Україні додаткові системи ППО

Дмитро Гриниченко
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