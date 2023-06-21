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Макрон заявил, что SAMP-T уже якобы защищают небо Украины. ВСУ: У нас нет такой информации

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 13:21
Макрон заявил, что SAMP-T уже якобы защищают небо Украины. ВСУ: У нас нет такой информации - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал подтверждать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о постановке на боевое дежурство системы противоракетной обороны SAMP-T. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Ранее Макрон во время выступления в Париже сказал, что SAMP-T была доставлена и уже работает в Украине.

"Я рад иметь возможность объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянская SAMP-T сейчас развернута и работает в Украине, где она защищает ключевые объекты и жизнь людей", — сказал Макрон.

Игнат заявил, что ничего не знает об этом, комментируя слова французского лидера. 

"Мне ничего об этом не известно", — заявил спикер ВС, не подтверждая прибытие SAMP-T в Украину.

Официально сообщать о прибытии и постановке на боевое дежурство западных вооружений уполномочены президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

СПРАВКА. SAMP-T – это наземная система "земля-воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Она способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).
  • В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.
  • 4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

Читайте также: Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО

Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоенная помощьвоздушные силыЮрий ИгнатSAMP-T
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