UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появилось видео пусковых контейнеров SAMP-T в Украине. ВСУ подтвердили, что ЗРК прибыл видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 10:54
Пусковые контейнеры SAMP-T
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

В сети появилось видео якобы использованных в Украине пусковых контейнеров зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

Утверждается, что на видео можно заметить использованные транспортно-пусковые контейнеры франко-итальянского комплекса, которые остались после боевой работы.
Оператор говорит на украинском языке и утверждает, что ракеты системы весят намного меньше, чем боеприпасы для советского комплекса С-300.
"Ракета — бомба", — оценил военный работу комплекса.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. 

LIGA.net обратилась за комментарием в командование Воздушных сил, так как официально о прибытии SAMP-T в Украину не сообщалось, — спикер ВС Юрий Игнат подтвердил, что ЗРК стоит на боевом дежурстве. 

  • В июне 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что SAMP-T стали на боевое дежурство в Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал подтверждать это, сказав, что ему "ничего об этом не известно". 
  • В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.
  • 4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

Читайте также: Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвовоенная помощьвоздушные силыSAMP-T

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 