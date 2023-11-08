В сети появилось видео якобы использованных в Украине пусковых контейнеров зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

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Утверждается, что на видео можно заметить использованные транспортно-пусковые контейнеры франко-итальянского комплекса, которые остались после боевой работы.

Оператор говорит на украинском языке и утверждает, что ракеты системы весят намного меньше, чем боеприпасы для советского комплекса С-300.

"Ракета — бомба", — оценил военный работу комплекса.



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

LIGA.net обратилась за комментарием в командование Воздушных сил, так как официально о прибытии SAMP-T в Украину не сообщалось, — спикер ВС Юрий Игнат подтвердил, что ЗРК стоит на боевом дежурстве.

В июне 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что SAMP-T стали на боевое дежурство в Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал подтверждать это, сказав, что ему "ничего об этом не известно".

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.

4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

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