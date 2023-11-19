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ЗСУ знищили ЗРК окупантів "Панцир-С1" у Херсонській області – відео видео

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19.11.2023, 21:52
Фото - скриншот із відео
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ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс окупантів "Панцир-С1" у Херсонській області, повідомляють у Telegram Сил оборони півдня України.

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OSINT-дослідники приблизно встановили точку, в якій було знищено ЗРК – це було на північ від селища Чаплинка.

Місце знищення російського Панцир-С1 (Карта – Twitter EjShahid)

Зазначається, що відстань цієї точки від лінії зіткнення становить близько 50 км. Це дає підстави припустити, що ЗРК було знищено високоточною системою РСЗВ або ударом з безпілотника.

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Сергій Бережний
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