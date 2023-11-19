ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс окупантів "Панцир-С1" у Херсонській області, повідомляють у Telegram Сил оборони півдня України.

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OSINT-дослідники приблизно встановили точку, в якій було знищено ЗРК – це було на північ від селища Чаплинка.

Зазначається, що відстань цієї точки від лінії зіткнення становить близько 50 км. Це дає підстави припустити, що ЗРК було знищено високоточною системою РСЗВ або ударом з безпілотника.

У січні 2023 року Росія розмістила на даху будівлі Міноборони "Панцирі". У Повітряних силах заявили, що ці системи мають невеликий радіус дії та "не менш ефективні" для роботи по безпілотниках, зокрема ударних типів.

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