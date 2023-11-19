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ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов "Панцирь-С1" в Херсонской области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 21:52
Фото - скриншот с видео
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ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс оккупантов "Панцирь-С1" в Херсонской области, сообщают в Telegram Сил обороны юга Украины.

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OSINT-исследователи приблизительно установили точку, в которой был уничтожен ЗРК – это было севернее поселка Чаплынка. 

Место уничтожения российского Панцирь-С1 (Карта – Twitter EjShahid)

Отмечается, что расстояние этой точки от линии столкновения составляет около 50 км. Это дает основание предположить, что ЗРК был уничтожен высокоточной системой РСЗО или ударом с беспилотника.

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Сергей Бережной
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войнавидеопанцирь-с1
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