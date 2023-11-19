ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс оккупантов "Панцирь-С1" в Херсонской области, сообщают в Telegram Сил обороны юга Украины.

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OSINT-исследователи приблизительно установили точку, в которой был уничтожен ЗРК – это было севернее поселка Чаплынка.

Отмечается, что расстояние этой точки от линии столкновения составляет около 50 км. Это дает основание предположить, что ЗРК был уничтожен высокоточной системой РСЗО или ударом с беспилотника.

В январе 2023 года Россия разместила на крыше здания Минобороны "Панцири". В Воздушных силах заявили, что эти системы имеют небольшой радиус действия и "более или менее эффективны" для работы по беспилотникам, в том числе ударным типам.

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