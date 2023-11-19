ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс оккупантов "Панцирь-С1" в Херсонской области, сообщают в Telegram Сил обороны юга Украины.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
OSINT-исследователи приблизительно установили точку, в которой был уничтожен ЗРК – это было севернее поселка Чаплынка.
Отмечается, что расстояние этой точки от линии столкновения составляет около 50 км. Это дает основание предположить, что ЗРК был уничтожен высокоточной системой РСЗО или ударом с беспилотника.
- В январе 2023 года Россия разместила на крыше здания Минобороны "Панцири". В Воздушных силах заявили, что эти системы имеют небольшой радиус действия и "более или менее эффективны" для работы по беспилотникам, в том числе ударным типам.
Читайте также: "Панцирь-С1" на крыше здания Минобороны РФ не смог сбить упавший за 300 метров дрон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии