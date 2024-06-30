Звільнення Зміїного. СБУ показала відео бою з росіянами за острів у Чорному морі
Служба безпеки України опублікувала в YouTube архівні кадри бою за острів Зміїний у Чорному морі.
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Операцію два роки тому провели спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із бійцями Головного управління розвідки та Збройних Сил України.
Вона складалася з декількох етапів та мала стратегічне значення, бо відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.
На Зміїний кілька бойових груп доставили вертольотами. Вони вилетіли з аеродрому на материковій частині і йшли на надмалій висоті. Висадку вдалося здійснити тільки з другої спроби, бо першу зірвали росіяни, піднявши свою авіацію.
Під час штурму спецпризначенці вступили в активний вогневий контакт з ворогом. У ході звільнення острова Зміїний загинули дев'ятеро бійців, зокрема двоє з СБУ, обом посмертно надали найвище звання – Герой України.
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це як "жест доброї волі".
- 7 липня на звільненому від російських окупантів острові ЗСУ встановили державний прапор.