Служба безпеки України опублікувала в YouTube архівні кадри бою за острів Зміїний у Чорному морі.

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Операцію два роки тому провели спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із бійцями Головного управління розвідки та Збройних Сил України.

Вона складалася з декількох етапів та мала стратегічне значення, бо відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

На Зміїний кілька бойових груп доставили вертольотами. Вони вилетіли з аеродрому на материковій частині і йшли на надмалій висоті. Висадку вдалося здійснити тільки з другої спроби, бо першу зірвали росіяни, піднявши свою авіацію.

Під час штурму спецпризначенці вступили в активний вогневий контакт з ворогом. У ході звільнення острова Зміїний загинули дев'ятеро бійців, зокрема двоє з СБУ, обом посмертно надали найвище звання – Герой України.