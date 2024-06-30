Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube архивные кадры боя за острова Змеиный в Черном море.

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Операцию два года назад провели спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с бойцами Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины.

Она состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, потому что с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

На Змеиный несколько боевых групп были доставлены вертолетами. Они вылетели с аэродрома на материковой части и шли на сверхмалой высоте. Высадку удалось осуществить только со второй попытки, потому что первую сорвали россияне, подняв свою авиацию.

В ходе штурма спецназовцы вступили в активный огневой контакт с врагом. В ходе освобождения острова Змеиный погибли девять бойцов, в том числе двое из СБУ, обоим посмертно присвоили высшее звание – Герой Украины.