Освобождение Змеиного. СБУ показала видео боя с россиянами за остров в Черном море
Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube архивные кадры боя за острова Змеиный в Черном море.
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Операцию два года назад провели спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с бойцами Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины.
Она состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, потому что с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.
На Змеиный несколько боевых групп были доставлены вертолетами. Они вылетели с аэродрома на материковой части и шли на сверхмалой высоте. Высадку удалось осуществить только со второй попытки, потому что первую сорвали россияне, подняв свою авиацию.
В ходе штурма спецназовцы вступили в активный огневой контакт с врагом. В ходе освобождения острова Змеиный погибли девять бойцов, в том числе двое из СБУ, обоим посмертно присвоили высшее звание – Герой Украины.
- В ночь с 29 на 30 июня 2022 года украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это как "жест доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.