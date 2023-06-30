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Зеленский рассказал о заседании Ставки и назвал имена погибших при освобождении Змеиного видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 20:21
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о заседании Ставки, коснулся планов действий на международной арене и поблагодарил тех, чьими усилиями был год назад освобожден от оккупантов остров Змеиный.

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Президент сказал, что заседание Ставки было "длительное и очень подробное". 

"Есть продвижение по всем направлениям наших активных действий", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что на заседании рассмотрели снабжение артиллерии боеприпасами, и подчеркнул, что "усиление нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи".

Принято также решение усилить оборону на северном направлении из-за "ситуации в Беларуси". 

Зеленский сказал, что "начинается очень принципиальный период для внешней политики", и что "следующие недели будут очень активными".

Президент напомнил, что сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов.

"В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем это сделать... Но наши воины это сделали", – сказал он. Освобождение Змеиного стало одним из первых доказательств того, что  "Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас", и "иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать".

Президент поблагодарил службы и подразделения, которые освобождали Змеиный, и почтил память нескольких бойцов, которые участвовали в той спецоперации. 

Бойцы ГУР:

- Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга;
- Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант;
- Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат.

Бойцы "Альфы" СБУ:

- Владимир Киселев, Герой Украины, капитан;
- Александр Крикуненко, Герой Украины, майор.

Воины Военно-Морских Сил:

- Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник;
- Михаил Заремба, майор;
- Сергей Мущицкий, капитан;
- Юрий Пирог, штаб-сержант.

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