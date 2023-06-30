Президент Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про засідання Ставки, торкнувся планів дій на міжнародній арені та подякував тим, чиїми зусиллями був рік тому звільнений від окупантів острів Зміїний.

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Президент сказав, що засідання Ставки було "тривалим і дуже докладним".

"Маємо просування на всіх напрямках наших активних дій", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що на засіданні розглянули постачання артилерії боєприпасами, і наголосив, що "посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання".

Ухвалено також рішення посилити оборону на північному напрямку через "ситуацію в Білорусі".

Зеленський сказав, що "починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики", і що "наступні тижні будуть надзвичайно активними".

Президент нагадав, що сьогодні перші роковини звільнення Зміїного від російських окупантів.

"Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати... Але наші воїни це зробили", – сказав він. Звільнення Зміїного стало одним із перших доказів того, що "Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас", і "іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати".

Президент подякував службам та підрозділам, які звільняли Зміїний і вшанував пам'ять кількох бійців, які брали участь у тій спецоперації.

Бійці ГУР:

- Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу;

– Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант;

– Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.

Бійці "Альфи" СБУ:

- Володимир Кисельов, Герой України, капітан;

– Олександр Крикуненко, Герой України, майор.

Воїни Військово-Морських Сил:

- Ігор Бедзай, Герой України, полковник;

– Михайло Заремба, майор;

– Сергій Мущицький, капітан;

– Юрій Пирог, штаб-сержант.

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