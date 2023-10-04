"Акти безсилля". У ВМС відповіли, чому росіяни постійно бомблять острів Зміїний

Російські бомбардування звільненого від окупації Росії острова Зміїний, які почастішали останніми тижнями, у Військово-морських силах ЗСУ назвали "актами безсилля", але водночас відмовилися коментувати, як ця ділянка суші в Чорному морі використовується для завдань Сил оборони. Відповідне питання поставили на брифінгу речнику ВМС Дмитру Плетенчуку.

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За його словами, бомбометання окупантів по Зміїному "більше схоже на акти безсилля".

Офіцер заявив, що "ми звільнили акваторію від корабельного угруповання [росіян] – від нашого південного узбережжя на 100 морських миль", але визнав, що "є ще проблеми з їхньою авіацією".

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"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там знаходяться їхні літаки: ведуть розвідку та завдають вогневого ураження. Враховуючи, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони й бомбардують острів Зміїний", – сказав Плетенчук.

Він каже, якогось воєнного сенсу чи доцільності у цьому немає.

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