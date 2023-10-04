"Акти безсилля". У ВМС відповіли, чому росіяни постійно бомблять острів Зміїний
Російські бомбардування звільненого від окупації Росії острова Зміїний, які почастішали останніми тижнями, у Військово-морських силах ЗСУ назвали "актами безсилля", але водночас відмовилися коментувати, як ця ділянка суші в Чорному морі використовується для завдань Сил оборони. Відповідне питання поставили на брифінгу речнику ВМС Дмитру Плетенчуку.
За його словами, бомбометання окупантів по Зміїному "більше схоже на акти безсилля".
Офіцер заявив, що "ми звільнили акваторію від корабельного угруповання [росіян] – від нашого південного узбережжя на 100 морських миль", але визнав, що "є ще проблеми з їхньою авіацією".
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"Вони намагаються контролювати повітряний простір. Періодично там знаходяться їхні літаки: ведуть розвідку та завдають вогневого ураження. Враховуючи, що бомбити там більше нічого, в принципі, ось вони й бомбардують острів Зміїний", – сказав Плетенчук.
Він каже, якогось воєнного сенсу чи доцільності у цьому немає.
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це "як жест доброї волі".
- 7 липня ЗСУ встановили прапор України на звільненому від росіян острові.
- Головком ЗСУ Залужний стверджував, що важливу роль у звільненні острова відіграла українська самохідна гаубиця "Богдана".
- Західні ЗМІ писали, що ЗСУ нібито "поставили на баржі САУ Caesar", щоб бити росіян на Зміїному.
- Коти, військові та цілий ЗРК "Тор": CNN побували на Зміїному.
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