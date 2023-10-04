"Акты бессилия". ВМС ответили, почему россияне постоянно бомбят остров Змеиный

Участившиеся в последние недели российские бомбардировки освобожденного от оккупации России острова Змеиный в Военно-морских силах ВСУ назвали "актами бессилия", но при этом отказались комментировать, как этот участок суши в Черном море используется для задач Сил обороны. Соответствующий вопрос задали на брифинге спикеру ВМС Дмитрию Плетенчуку.

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По его словам, бомбометание оккупантов по Змеиному "больше похоже на акты бессилия".

Офицер заявил, что "мы освободили акваторию от корабельной группировки [россиян] — от нашего южного побережья на 100 морских миль", но признал, что "есть еще проблемы с их авиацией".

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"Они пытаются контролировать воздушное пространство. Периодически там находятся их самолеты: ведут разведку и нанесения огневого поражения. Учитывая, что бомбить там больше нечего, в принципе, вот они и бомбят остров Змеиный", – сказал Плетенчук.

Он говорит, что какого-то военного смысла или целесообразности в этом нет.

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