"Акты бессилия". ВМС ответили, почему россияне постоянно бомбят остров Змеиный
Участившиеся в последние недели российские бомбардировки освобожденного от оккупации России острова Змеиный в Военно-морских силах ВСУ назвали "актами бессилия", но при этом отказались комментировать, как этот участок суши в Черном море используется для задач Сил обороны. Соответствующий вопрос задали на брифинге спикеру ВМС Дмитрию Плетенчуку.
По его словам, бомбометание оккупантов по Змеиному "больше похоже на акты бессилия".
Офицер заявил, что "мы освободили акваторию от корабельной группировки [россиян] — от нашего южного побережья на 100 морских миль", но признал, что "есть еще проблемы с их авиацией".
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"Они пытаются контролировать воздушное пространство. Периодически там находятся их самолеты: ведут разведку и нанесения огневого поражения. Учитывая, что бомбить там больше нечего, в принципе, вот они и бомбят остров Змеиный", – сказал Плетенчук.
Он говорит, что какого-то военного смысла или целесообразности в этом нет.
- В ночь с 29 на 30 июня 2022 года украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля ВСУ установили флаг Украины на освобожденном от россиян острове.
- Главком ВСУ Залужный утверждал, что важную роль в освобождении острова сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана".
- Западные СМИ писали, что ВСУ якобы "поставили на баржи САУ Caesar", чтобы бить по россиянам на Змеином.
- Коты, военные и целый ЗРК "Тор": CNN побывали на Змеином.
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