Коты, военные и целый ЗРК "Тор". CNN побывали на Змеином: вот что увидели

На Змеином есть украинские военные, коты, остатки российской техники, зенитный ракетный комплекс "Тор" и разбомбленные постройки. Об этом рассказывает CNN в репортаже с освобожденного от оккупации острова.

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Змеиный усеян обломками, это кладбище дорогой техники и неразорвавшихся боеприпасов, рассказывают журналисты. На нем, например, есть российские ЗРК "Панцирь", почти неповрежденный (но отключенный россиянами) ЗРК "Тор", остатки сбитого вертолета, несколько видов мин.

Среди апокалиптической сцены журналисты нашли десятки котов. Вероятно, это потомки питомцев с маяка на острове. Также на Змеином есть немного украинских военных: у них – наблюдательная миссия.

Россияне сейчас не особо нападают в этом регионе, рассказывает позывной "Фортуна" с острова. Об их авиаударах военные узнают заранее – по периметру выставлены наблюдатели. И время от времени вдалеке они видят российский корабль.

"Мы должны быть на страже 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы нам никогда не было скучно. Всегда есть чем заняться", – говорит "Фортуна".

Россияне ушли в спешке, оставив на острове боеприпасы и оборудование, рассказывает офицер с позывным "Шекспир", один из руководителей операции по освобождению Змеиного.

По его словам, РФ ошиблась, когда думала, что украинцы не смогу их достать на острове. Для деоккупации использовались, например, БПЛА Bayraktar, САУ Caesar, РСЗО "Град", украинская гаубица "Богдана". Хотя последняя, по словам "Шекспира", чаще ломалась, чем стреляла.

"Контроль над Змеиным позволяет контролировать устье Дуная. Без защиты острова подписание зерновой сделки было бы невозможно", – добавляет "Шекспир".

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Марко Сировой

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