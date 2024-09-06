Масштабна пожежа у Харківській і Донецькій областях вирувала три дні, згоріли сотні будинків

Пожежа (Фото: ДСНС)

6 вересня у Харківській і Донецькій областях вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу, що почалася ще три дні тому. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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У національному природному парку "Святі гори" на Донеччині пожежу локалізували на площі 6000 га. Зараз ще триває локалізація вогню на 130 га територій, але вогонь більше не поширюється.

Біля села Студенок Оскольської громади Харківської області локалізувати горіння вдалося на площі 1650 га. Екстрені служби стежать за ситуацією, щоб не допустити повторного займання.

Загальна площа пожежі на території двох областей становила 5000 га.

Знищено 302 житлові будинки, троє місцевих жителів отримали травми. Також постраждали четверо пожежників у Харківській області – здетонували вибухові пристрої, які у цьому регіоні залишили росіяни.

Загалом пожежу гасили силами шести регіонів – рятувальників направили з Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Харківської та Донецької областей. На місці займання працювали 245 пожежників і 71 машина.

Пожежа розпочалася 3 вересня. Мешканців деяких сіл на Харківщині довелося евакуювати.

13 серпня у лісництві під Балаклією у Харківській області почалася пожежа. Вогнем було охоплено 40 гектарів сухої хвойної підстилки.

30 серпня у Чернігові загорілися торфовища через обстріл. Місто накрило смогом.

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