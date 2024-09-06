Масштабный пожар в Харьковской и Донецкой областях бушевал три дня, сгорели сотни домов

Пожар (Фото: ГСЧС)

6 сентября в Харьковской и Донецкой областях удалось локализовать масштабный лесной пожар, который начался еще три дня назад. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В национальном природном парке "Святые горы" в Донецкой области пожар локализовали на площади 6000 га. Сейчас еще продолжается локализация огня на 130 га территорий, но огонь больше не распространяется.

Около села Студенок Оскольской общины Харьковской области локализовать возгорание удалось на площади 1650 га. Экстренные службы следят за ситуацией, чтобы не допустить повторного возгорания.

Общая площадь пожара на территории двух областей составила 5000 га.

Уничтожено 302 жилых дома, трое местных жителей получили травмы. Также пострадали четверо пожарных в Харьковской области – детонировали взрывные устройства, которые в этом регионе оставили россияне.

Всего пожар тушили силами шести регионов – спасателей направили из Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей. На месте возгорания работали 245 пожарных и 71 машина.

Пожар начался 3 сентября. Жителей некоторых сел в Харьковской области пришлось эвакуировать.

13 августа в лесничестве под Балаклеей в Харьковской области начался пожар. Огнем были охвачены 40 гектаров сухой хвойной подстилки.

30 августа в Чернигове загорелись торфяники из-за обстрелов. Город накрыло смогом.

Читайте также: В Энергоатоме назвали вероятные причины пожара на Запорожской АЭС