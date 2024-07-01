Моряки ВМС врятували п'ятьох людей, яких винесло у відкрите море в Одесі – фото

Порт в Одесі. Фото: ВМС ЗСУ

Моряки Військово-Морських сил Збройних Сил України врятували п'ятьох чоловіків, яких винесло у відкрите море в Одесі. Про це повідомила пресслужба військових.

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"До Військово-Морських сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпаж катера ВМС ЗСУ розшукав людей та врятував їх.

Фото: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ

4 червня 2024 року 20-річна поліціянтка з Рівненської області впала у море в Одесі під час шторму, її змило хвилею. За даними правоохоронців, вона перебувала поза службою й приїхала до міста на відпочинок. Наступного дня знайшли її тіло.

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