Моряки ВМС спасли пятерых людей, которых вынесло в открытое море в Одессе – фото

В результате инцидента никто не пострадал, передают военные

Порт в Одессе. Фото: ВМС ВСУ

Моряки Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины спасли пятерых мужчин, которых вынесло в открытое море в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба военных.

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"К Военно-Морским силам ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами унесло в открытое море", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж катера ВМС ВСУ разыскал людей и спас их.

Фото: ВМС ВСУ

Фото: ВМС ВСУ

4 июня 2024 года 20-летняя полицейская из Ровенской области упала в море в Одессе во время шторма, ее смыло волной. По данным правоохранителей, она находилась вне службы и приехала в город на отдых. На следующий день обнаружили ее тело.

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