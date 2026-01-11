На Буковині водій збив прикордонника, намагаючись вивезти до Румунії шість чоловіків – фото

Правоохоронці шукають водія, який травмував військового ДПСУ на кордоні з Румунією

Авто (Фото: ДПСУ)

У Чернівецькій області чоловік здійснив наїзд на прикордонника, намагаючись незаконно перетнути кордон й вивезти людей. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонний наряд виявив позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу військових зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників.

Водій намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування він травмував одного з прикордонників.

Унаслідок цього військовий отримав тяжкі множинні травми. Його ушпиталили та прооперували, наразі загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно з поліціянтами відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. Також правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

1 січня ДПСУ повідомила, що протягом 2025 року 1400 людей намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю, однак кордон з країнами Євросоюзу, як і раніше, залишається рекордсменом за кількістю охочих перетнути його нелегально.