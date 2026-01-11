На Буковине водитель сбил пограничника, пытаясь вывезти в Румынию шесть мужчин – фото
В Черновицкой области мужчина совершил наезд на пограничника, пытаясь незаконно пересечь границу и вывезти людей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военных остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничников.
Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования он травмировал одного из пограничников.
В результате этого военный получил тяжелые множественные травмы. Его госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет.
Впоследствии пограничники совместно с полицейскими отыскали транспортное средство – его покинули на окраине одного из населенных пунктов. Также правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.
- 1 января ГПСУ сообщила, что в течение 2025 года 1400 человек пытались незаконно пересечь границу с Беларусью, однако граница со странами Евросоюза по-прежнему остается рекордсменом по количеству желающих пересечь ее нелегально.
