На лівому березі Києва погіршилася якість повітря: показник ушестеро перевищує норму
У Києві 25 листопада погіршилася якість повітря – осередок забруднення фіксується на лівому березі столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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У Дарницькому та Дніпровському районах зафіксували підвищений рівень пилу в повітрі, тоді як на правому березі міста забруднення залишається низьким.
Згідно з даними системи IQ Air, вранці 25 листопада рівень забруднення повітря в Києві становив 88 за індексом. Концентрація PM2.5 перевищує норму ВООЗ у 5,8 раза.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру", – припустили у КМДА.
- 3 вересня у Києві фіксували забруднення повітря через пожежі в екосистемах.