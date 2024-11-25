На левом берегу Киева ухудшилось качество воздуха: показатель в шесть раз больше нормы

В Дарницком и Днепровском районах зафиксировали повышенный уровень пыли в воздухе

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В Киеве 25 ноября ухудшилось качество воздуха – очаг загрязнения фиксируется на левом берегу столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Дарницком и Днепровском районах зафиксирован повышенный уровень пыли в воздухе, тогда как на правом берегу города загрязнение остается низким.

Согласно данным системы IQ Air, утром 25 ноября уровень загрязнения воздуха в Киеве составил 88 по индексу. Концентрация PM2.5 превосходит норму ВОЗ в 5,8 раза.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу – метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра", – предположили в КГГА.

Инфографика: IQ Air

3 сентября в Киеве фиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах.