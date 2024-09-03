В Киеве ухудшилось качество воздуха и пахнет гарью: власти объяснили причину
Из-за пожаров в экосистемах в Киеве 3 сентября наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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Ухудшение качества воздуха может быть вызвано пожарами в экосистемах, в частности, горением торфа в шести очагах площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.
По данным КГГА, это также может быть причиной неприятного запаха в столице, поскольку ветер дует с северо-востока.
К 08:00 3 сентября уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивается как средний. Радиационный фон в городе остается в пределах нормы, согласно сообщению Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
- Из-за российского авиаудара по Сумам 30 августа 2024 года были ранены девять человек, возник масштабный пожар. Из-за задымления власти просили жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до устранения последствий атаки.
- В тот же день в Чернигове возник смог из-за пожара на торфяниках в приграничье, где проходят обстрелы. Спасатели долго не могли потушить пожар.
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