В Киеве ухудшилось качество воздуха и пахнет гарью: власти объяснили причину

На 08:00 3 сентября уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивается как средний

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

Из-за пожаров в экосистемах в Киеве 3 сентября наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Ухудшение качества воздуха может быть вызвано пожарами в экосистемах, в частности, горением торфа в шести очагах площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

По данным КГГА, это также может быть причиной неприятного запаха в столице, поскольку ветер дует с северо-востока.

К 08:00 3 сентября уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивается как средний. Радиационный фон в городе остается в пределах нормы, согласно сообщению Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Индекс качества воздуха (Фото: КГГА)

Скриншот: SaveEco Bot

Из-за российского авиаудара по Сумам 30 августа 2024 года были ранены девять человек, возник масштабный пожар. Из-за задымления власти просили жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до устранения последствий атаки.

В тот же день в Чернигове возник смог из-за пожара на торфяниках в приграничье, где проходят обстрелы. Спасатели долго не могли потушить пожар.

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