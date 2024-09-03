У Києві погіршилась якість повітря та пахне гаром: влада пояснила причину

На 08:00 3 вересня рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як середній

Київ (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

Через пожежі в екосистемах у Києві 3 вересня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Погіршення якості повітря може бути викликане пожежами в екосистемах, зокрема, горінням торфу в шести осередках площею 3,74 га в Броварському районі Київської області.

За даними КМДА, це також може бути причиною неприємного запаху в столиці, оскільки вітер дме з північного сходу.

На 08:00 3 вересня рівень забруднення повітря в Києві оцінюється як середній. Радіаційний фон у місті залишається в межах норми, згідно з повідомленням Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату КМДА.

Індекс якості повітря (Фото: КМДА)

Скриншот: SaveEco Bot

Через російський авіаудар по Сумах 30 серпня 2024 року було поранено дев'ятьох людей, виникла масштабна пожежа. Через задимлення влада просила жителів Сум щільно зачинити вікна та не виходити з дому до усунення наслідків атаки.

Того самого дня у Чернігові виник смог через пожежу на торф'яниках у прикордонні, де відбуваються обстріли. Рятувальники довго не могли загасити пожежу.

Читайте також: У Харківській області вирує масштабна лісова пожежа: влада евакуювала село