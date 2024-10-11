На обʼїзній біля Львова сталася масова ДТП: троє загиблих і 35 травмованих – фото

Рух в районі ДТП перекритий повністю, заявили в Нацполіції

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уранці в п’ятницю, 11 жовтня, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої є загиблі й травмовані. Про це повідомили Національна поліція та очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Козицького, близько 06:30 в районі села Чишки зіткнулися автобус міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажний автомобіль Нової пошти та кілька легкових автівок.

Унаслідок аварії загинули троє людей. Ще 27 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Нацполіції зазначили, що у районі ДТП патрульні організували реверсний рух.

ДОПОВНЕНО О 08:50. Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Ще 35 людей отримали травми. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків.

УТОЧНЕНО О 09:33. Козицький відредагував допис щодо кількості жертв та поранених. Унаслідок ДТП загинули троє людей та 35 травмовано.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція