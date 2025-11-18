Окупанти скаржаться на атаку на дві ТЕС біля Донецька – відео

Внаслідок ударів по Зуївській та Старобешівській ТЕС почалися знеструмлення

Зуєвська ТЕС (Фото: wikipedia.org)

Неподалік від тимчасово окупованого Донецька атаковано дві теплоелектростанції, внаслідок чого знеструмлено "багато" населених пунктів, зупинилися котельні й фільтрувальні станції. Про це повідомили місцеві пабліки, ватажок терористичної організації ДНР Денис Пушилін і російський ресурс ASTRA.

Пушилін поскаржився на "безпрецедентну атаку", внаслідок якої пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС.

OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що в тимчасово окупованому місті Зугрес за 40 км на схід від Донецька атаковано Зуївську ТЕС, виникла пожежа.

Жителі сусіднього Іловайська повідомляють, що місто повністю знеструмлене. Також, за словами місцевих, частково немає світла в Макіївці та "майже в усьому Донецьку".