Оккупанты жалуются на атаку на две ТЭС возле Донецка – видео

В результате ударов по Зуевской и Старобешевской ТЭС начались обесточивания

Зуевская ТЭС (Фото: wikipedia.org)

Недалеко от временно оккупированного Донецка атакованы две теплоэлектростанции, в результате чего обесточено "много" населенных пунктов, остановились котельные и фильтровальные станции. Об этом сообщили местные паблики, главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин и российский ресурс ASTRA.

Пушилин пожаловался на "беспрецедентную атаку", в результате которой повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.

OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что во временно оккупированном городе Зугрэс в 40 км к востоку от Донецка атакована Зуевская ТЭС, возник пожар.

Жители соседнего Иловайска сообщают, что город полностью обесточен. Также, по словам местных, частично нет света в Макеевке и "почти во всем Донецке".