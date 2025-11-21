По Одесі вдарили "шахеди": уражено СТО і будинки, є постраждалі – фото, відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 21 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого постраждали п’ять людей, серед них дитина. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі.
Уражено СТО та адміністративну будівлю.
Знищено кілька легкових автівок і пошкоджено вантажівки.
- Також пізно вечері 20 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю: вбили п'ятьох людей, ще вісім – травмовані.
