По Одессе ударили "шахеды": поражены СТО и дома, есть пострадавшие – фото, видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 21 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу, в результате чего пострадали пять человек, среди них ребенок. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома.
Поражены СТО и административное здание.
Уничтожено несколько легковых автомобилей и повреждены грузовики.
- Также поздно вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью: убили пять человек, еще восемь – травмированы.
