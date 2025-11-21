По Одессе ударили "шахеды": поражены СТО и дома, есть пострадавшие – фото, видео
Фото: ГСЧС

В ночь на 21 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу, в результате чего пострадали пять человек, среди них ребенок. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома.

Поражены СТО и административное здание.

Уничтожено несколько легковых автомобилей и повреждены грузовики.

  • Также поздно вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью: убили пять человек, еще восемь – травмированы.
