Поїзд з Києва не зміг доїхати до Кам'янця-Подільського через деформацію залізниці

На залізничному перегоні в Хмельницькій області деформувалося земляне полотно. Ділянку закрили для потягів

Фото: Zysko Serhii, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Нічний поїзд №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський не доїхав до кінцевого пункту призначення через деформацію залізничного полотна на перегоні Нігин – Гуменці в Хмельницькій області. Про це вночі повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", – повідомила компанія.

Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин – село, розташоване за 19 км від Кам'янця-Подільського.