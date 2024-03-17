Поїзд з Києва не зміг доїхати до Кам'янця-Подільського через деформацію залізниці
Нічний поїзд №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський не доїхав до кінцевого пункту призначення через деформацію залізничного полотна на перегоні Нігин – Гуменці в Хмельницькій області. Про це вночі повідомила пресслужба Укрзалізниці.
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"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", – повідомила компанія.
Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин – село, розташоване за 19 км від Кам'янця-Подільського.
- У вересні 2021 року під залізничною колією в сусідній з Хмельницькою Чернівецькій області утворився провал, через що поїзди тимчасово перестали ходити до Чернівців.