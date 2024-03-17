Поезд из Киева не смог доехать до Каменца-Подольского из-за деформации железной дороги

На железнодорожном перегоне в Хмельницкой области деформировалось земляное полотно. Участок закрыли для поездов

Фото: Zysko Serhii, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ночной поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский не доехал до конечного пункта назначения из-за деформации железнодорожного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области. Об этом ночью сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

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"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)", – сообщила компания.

Конечной станцией для этого рейса в 08:12 вынужденно станет Негин – село, расположенное в 19 км от Каменца-Подольского.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

ОБНОВЛЕНО в 9:15. Сколько будут продолжаться ремонтные работы, пока точно неизвестно. По оценке УЗ, на это может уйти несколько дней.

Поэтому пока вносятся коррективы в маршруты трех пригородных поездов:

→ 6382 Ларга – Каменец-Подольский (вместо Ларга – Хмельницкий);

→ 6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга);

→ 6384 Негин – Гречаны (вместо Ларга – Гречаны)

Поезд сообщения №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет ездить только до станции "Негин".