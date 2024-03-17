Поезд из Киева не смог доехать до Каменца-Подольского из-за деформации железной дороги

Поезд из Киева не смог доехать до Каменца-Подольского из-за деформации железной дорогидополнено
Ночной поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский не доехал до конечного пункта назначения из-за деформации железнодорожного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области. Об этом ночью сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)", – сообщила компания.
Конечной станцией для этого рейса в 08:12 вынужденно станет Негин – село, расположенное в 19 км от Каменца-Подольского.
ОБНОВЛЕНО в 9:15. Сколько будут продолжаться ремонтные работы, пока точно неизвестно. По оценке УЗ, на это может уйти несколько дней.
Поэтому пока вносятся коррективы в маршруты трех пригородных поездов:
→ 6382 Ларга – Каменец-Подольский (вместо Ларга – Хмельницкий);
→ 6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга);
→ 6384 Негин – Гречаны (вместо Ларга – Гречаны)
Поезд сообщения №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет ездить только до станции "Негин".
- В сентябре 2021 года под железнодорожным путем в соседней с Хмельницкой Черновицкой области образовался провал, из-за чего поезда временно перестали ходить в Черновцы.