Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування популярного гірськолижного курорту у Карпатах – селища Славське Стрийського району Львівської області. Населеному пункту повернуто історичну назву Славсько. Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк (Голос) та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Проєкт постанови про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області було зареєстровано 13 січня 2023 року.

"Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву", – написав Козицький.

22 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

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