Рада переименовала популярный горнолыжный курорт в Карпатах

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада приняла поставление о переименовании популярного горнолыжного курорта в Карпатах – поселка Славское Стрыйского района Львовской области. Населенному пункту возвращено историческое название Славсько. Об этом сообщили нардеп Ярослав Железняк (Голос) и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Проект постановления о переименовании поселка городского типа Славское Стрыйского района Львовской области был зарегистрирован 13 января 2023 года.

"Почему Славсько, а не Славское? Потому что Славсько было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название", – написал Козицкий.

22 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

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