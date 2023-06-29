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Рада переименовала популярный горнолыжный курорт в Карпатах

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 15:03
Рада переименовала популярный горнолыжный курорт в Карпатах - Фото
Славсько (Скриншот видео)

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада приняла поставление о переименовании популярного горнолыжного курорта в Карпатах – поселка Славское Стрыйского района Львовской области. Населенному пункту возвращено историческое название Славсько. Об этом сообщили нардеп Ярослав Железняк (Голос) и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Проект постановления о переименовании поселка городского типа Славское Стрыйского района Львовской области был зарегистрирован 13 января 2023 года.

"Почему Славсько, а не Славское? Потому что Славсько было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название", – написал Козицкий.

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Наталья Медведева
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переименованиельвовская областьСлавскоеСлавсько
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