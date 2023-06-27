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Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье. Говорят: Название может относиться к РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 21:17
Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье. Говорят: Название может относиться к РФ - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Там увидели возможное "отношение к имперской политике России". Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Нацкомиссии.

Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых "не соответствуют названиям государственного языка". 

В комиссии написали, что название "Запорожье" может "не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики". 

Местной власти рекомендовали обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке. 

Комиссия не объяснила, каким образом название "Запорожье" может быть связано с имперскими нарративами России. 

Название "Запорожье" происходит от порогов в нижнем течении Днепра. Земли, находившиеся южнее днепровского острова Хортица, "за порогами", получили название "запорожских", а край — "Запорожье". Этимология названия региона указывает на североукраинское происхождение.

До 15 марта 1921 года город назывался Александровск из-за названия Александровской крепости, заложенной в 1770 году. Однозначного мнения, в честь кого была названа крепость, нет. Называются имена генерал-фельдмаршала Александра Голицына или князя Александра Вяземского. 15 марта 1921 года Запорожским губернским исполнительным комитетом издан приказ о переименовании города Александровска в Запорожье. Новое название и раньше было известно среди населения и учитывало исторические традиции края — города за порогами, до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС в месте, где заканчивались многочисленные Днепровские пороги, препятствовавшие судоходству.

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Дмитрий Гриниченко
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