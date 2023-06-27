Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье. Говорят: Название может относиться к РФ

Национальная комиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Там увидели возможное "отношение к имперской политике России". Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Нацкомиссии.

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Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых "не соответствуют названиям государственного языка".

В комиссии написали, что название "Запорожье" может "не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики".

Местной власти рекомендовали обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке.

Комиссия не объяснила, каким образом название "Запорожье" может быть связано с имперскими нарративами России.

Название "Запорожье" происходит от порогов в нижнем течении Днепра. Земли, находившиеся южнее днепровского острова Хортица, "за порогами", получили название "запорожских", а край — "Запорожье". Этимология названия региона указывает на североукраинское происхождение. До 15 марта 1921 года город назывался Александровск из-за названия Александровской крепости, заложенной в 1770 году. Однозначного мнения, в честь кого была названа крепость, нет. Называются имена генерал-фельдмаршала Александра Голицына или князя Александра Вяземского. 15 марта 1921 года Запорожским губернским исполнительным комитетом издан приказ о переименовании города Александровска в Запорожье. Новое название и раньше было известно среди населения и учитывало исторические традиции края — города за порогами, до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС в месте, где заканчивались многочисленные Днепровские пороги, препятствовавшие судоходству.

9 февраля Киеврада переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.

2 марта в Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

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