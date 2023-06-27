Нацкомісія пропонує перейменувати Запоріжжя. Кажуть: Назва може стосуватись політики Росії

Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати Запоріжжя. Там побачили можливий "стосунок до імперської політики Росії". Відповідні рекомендації опубліковані на сайті Нацкомісії.

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Запоріжжя потрапило до списку населених пунктів, назви яких "не відповідають назвам державної мови".

У комісії написали, що назва "Запоріжжя" може "не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської та колоніальної політики".

Місцевій владі рекомендували обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву у встановленому законодавством порядку.

Комісія не пояснила, яким чином назва "Запоріжжя" може бути пов'язана з імперськими наративами Росії.

Назва "Запоріжжя" походить від порогів у нижній течії Дніпра. Землі, що розташовані на південь від дніпровського острова Хортиця, "за порогами", отримали назву "запорізьких", а край — "Запоріжжя". Етимологія назви регіону вказує на північноукраїнське походження. До 15 березня 1921 року місто називалося Олександрівськ через назву Олександрівської фортеці, закладеної в 1770 році. Однозначної думки, на честь кого було названо фортецю, немає. Називаються імена генерал-фельдмаршала Олександра Голіцина чи князя Олександра Вяземського. 15 березня 1921 року Запорізьким губернським виконавчим комітетом видано наказ про перейменування міста Олександрівська на Запоріжжя. Нова назва і раніше була відома серед населення та враховувала історичні традиції краю — міста за порогами, до спорудження в 1932 році греблі Дніпровської ГЕС у місці, де закінчувалися численні Дніпрові пороги, що перешкоджали судноплавству.

9 лютого Київрада перейменувала понад 30 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов'язані з Росією та радянським минулим.

2 березня у Києві перейменували ще чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами.

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