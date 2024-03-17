Росія обстріляла Мирноград і Селидове, пошкоджені 16 багатоповерхівок, є поранені
Вночі в неділю росіяни обстріляли ракетами місто Мирноград в Донецькій області, а на Селидове скинули авіабомбу, повідомила місцева влада.
"У Мирнограді поранено людину, пошкоджено три адмінбудівлі, вісім багатоповерхівок і дві крамниці", – йдеться в ранковому зведенні голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
За інформацією поліції, російські війська використали для обстрілу три ракети.
Внаслідок нічного обстрілу поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.
По Селидовому окупанти влучили авіабомбою – там також травмована жінка, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.
Крім того, внаслідок ракетного удару по селу Цукурине біля Селидового пошкоджена птахофабрику.
- В Одеській області внаслідок удару "шахедів" пошкоджено два законсервованих агропідприємства.