Росія обстріляла Мирноград і Селидове, пошкоджені 16 багатоповерхівок, є поранені

Російські війська вдарили по вільних містах в Донецькій області. По Мирнограду – трьома ракетами, по Селидовому – авіабомбою

Фото: Донецька обладміністрація

Вночі в неділю росіяни обстріляли ракетами місто Мирноград в Донецькій області, а на Селидове скинули авіабомбу, повідомила місцева влада.

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"У Мирнограді поранено людину, пошкоджено три адмінбудівлі, вісім багатоповерхівок і дві крамниці", – йдеться в ранковому зведенні голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

За інформацією поліції, російські війська використали для обстрілу три ракети.

Внаслідок нічного обстрілу поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.

По Селидовому окупанти влучили авіабомбою – там також травмована жінка, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.

Фото: Національна поліція

Крім того, внаслідок ракетного удару по селу Цукурине біля Селидового пошкоджена птахофабрику.