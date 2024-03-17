Россия обстреляла Мирноград и Селидово, повреждены 16 многоэтажек, есть раненые
Ночью в воскресенье россияне обстреляли ракетами город Мирноград в Донецкой области, а на Селидово сбросили авиабомбу, сообщили местные власти.
"В Мирнограде ранен человек, повреждены три админздания, восемь многоэтажек и два магазина", — говорится в утренней сводке глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
По информации полиции, российские войска использовали для обстрела три ракеты.
В результате ночных обстрелов ранена 86-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, учебное заведение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона, три гражданских автомобиля.
По Селидово оккупанты попали авиабомбой – там тоже травмирована женщина, разрушения получили восемь многоквартирных домов, учебное заведение, админздания.
Кроме того, в результате ракетного удара по селу Цукурино возле Селидового повреждена птицефабрика.
- В Одесской области в результате удара "шахедов" повреждены два законсервированных агропредприятия.