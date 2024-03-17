Россия обстреляла Мирноград и Селидово, повреждены 16 многоэтажек, есть раненые

Российские войска ударили по свободным городам в Донецкой области. По Мирнограду – тремя ракетами, по Селидово – авиабомбой

Фото: Донецкая обладминистрация

Ночью в воскресенье россияне обстреляли ракетами город Мирноград в Донецкой области, а на Селидово сбросили авиабомбу, сообщили местные власти.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Мирнограде ранен человек, повреждены три админздания, восемь многоэтажек и два магазина", — говорится в утренней сводке глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

По информации полиции, российские войска использовали для обстрела три ракеты.

В результате ночных обстрелов ранена 86-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, учебное заведение, коммунальное предприятие, два магазина, два торговых павильона, три гражданских автомобиля.

По Селидово оккупанты попали авиабомбой – там тоже травмирована женщина, разрушения получили восемь многоквартирных домов, учебное заведение, админздания.

Фото: Национальная полиция

Кроме того, в результате ракетного удара по селу Цукурино возле Селидового повреждена птицефабрика.