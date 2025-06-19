Росія вдарила по Україні 104 безпілотниками, є влучання

Ворог атакував БпЛА майже всю країну, окрім західних областей

"Шахед" (Ілюстративне фото: Pacific Press)

У ніч на 19 червня Росія атакувала Україну 104 безпілотниками різних типів, з яких знешкоджено 88. Є влучання у шести локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака почалася о 21:00 18 червня.

Росія запустила ударні безпілотники типу "шахед" і безпілотники-імітатори різних типів з напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 "шахедів" і безпілотників інших типів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

40 з них збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях.

Про атаки безпілотників у ніч проти 19 червня повідомляли, зокрема, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, очільник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

ОНОВЛЕНО О 10:24. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, російська армія атакувала двома ударними безпілотниками місто Лозова в Харківській області.

Пошкоджено ліцей, там спалахнула пожежа. У багатоквартирних будинках вибито вікна. Без постраждалих.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.