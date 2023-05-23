Росія завдала авіаракетного удару по Авдіївці, під завалами до п’яти людей – фото
Росіяни завдали чергового удару по Авдіївці Донецької області. Окупанти влучили в багатоповерховий будинок, під завалами можуть бути до п’яти людей. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів – до фундаменту. Під завалами – дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка – у важкому стані", – повідомив очільник військової адміністрації.
Барабаш наголосив, що цивільних в Авдіївці вже не рятують ні стіни будинків, ні бомбосховища, тому що від ракет й авіабомб ФАБ у місті не сховатись.
Він вчергове закликав місцевих жителів евакуюватись.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко також закликав до евакуації й наголосив, що для цього є можливості та засоби. За його словами, в Авдіївці на даний час залишаються понад 1700 цивільних.
Він також уточнив, що росіяни завдали авіаракетного удару.
- 15 травня окупанти обстріляли ракетами Авдіївку, внаслідок ворожої атаки загинули четверо осіб.
- У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що в центрі бойових дій перебувають Бахмут і Мар'їнка, ворог продовжує атакувати Авдіївку.
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