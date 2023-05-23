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Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 06:47
Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби в центрі бойових дій перебували Бахмут та Мар'їнка, ворог продовжував атакувати Авдіївку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 23 травня.

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Як зазначається, російські окупанти зосереджували основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – сталося понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Масютівки Харківської області.

Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області.

Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Бахмута, Івановського (дорога на Костянтинівку) та Білої Гори.

Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського.

Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

На Мар'їнському напрямку відбито численні атаки росіян у районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Росія завдала авіаударів по Бахмуту й дорозі на Костянтинівку – карта

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, станцію радіолокації та три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

  • 19 травня в Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • В цей час у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку в районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.

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Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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